"Грандиозный скандал": злющая Орбакайте всыпала хамке Пугачевой по первое число

Не успела Алла Пугачева вернуться домой, как вновь улетела на чужбину, причем на этот раз, поговаривают, с концами.



Продолжение: "Алле он очень дорог": давно утерянный и забытый суперхит Пугачевой всплыл после ее эмиграции

Артистка выставила на продажу свой особняк в Грязи, а на родине ее, кажется, ничего уже не держит. Даже последний бизнес-проект, связанный с именной обувью, прогорел – как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", опять же из-за ее резких высказываний. Звезда к тому же буквально разорвала отношения с народом, назвав его "рабами" и "холопами". Этим гневным выпадом оказались недовольны многие звезды: в разговоре с Пятым каналом они ее раскритиковали.

Теперь россияне пристально наблюдают за жизнью Примадонны. И, конечно, внимание приковано к ее отношениям с Кристиной Орбакайте: будут ли общаться мать и дочь. К слову, связь артистки с единственным ребенком не всегда была идеальной. В одном из интервью блондинка вспоминала, как до 15 лет жила с бабушкой.

Но иногда, говорила Кристина Орбакайте, в ней просыпался материнский инстинкт, вот только заканчивался порыв конфликтами. Однажды во время отдыха в Юрмале певица отказывалась надевать шапку: застежка была неудобной, что жутко взбесило будущую звезду. А Аллу Пугачеву – поведение злющей дочери, которая, условно говоря, всыпала ей по первое число из-за ненавистного головного убора и хамского отношения к своей воле.

"Это был грандиозный скандал", – делилась Кристина Орбакайте, вспомнив, как мать в ответ бросала в нее предметы.

Теперь все бытовые разборки позади, однако не понятно, как отреагировала певица на скандальный выпад родственницы. К слову, некоторые коллеги Примадонны по цеху ее поддержали. Как передает ОСН, Азиза вступилась за Аллу Пугачеву.

