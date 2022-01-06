"Это мужчина?!": россияне пришли в шок от вида Успенской

Суля по всему, в звездной семье воцарился мир. Дочь 67-летней королевы русского шансона выложила в своем инстаграм-аккаунте необычный ролик.
Татьяна Плаксина сняла на видео пародиста Дмитрия Столицина, который перевоплотился в Любовь Успенскую. Это вышло у него идеально – настолько, что фолловеры сначала не заметили подвоха. Довольна выступлением осталась и сама знаменитость.
Россияне принялись бурно осуждать увиденное, отдав должно таланту артиста. Некоторые пришли в шок от того, что это не сама певица, а пародист. "Это мужчина?! Офигеть", – изумился один из подписчиков.
Напомним, отношения между Любовью Успенской и ее 32-летней дочерью длительное время были непростыми. Пару лет назад стало известно о серьезных психологических проблемах Татьяны Плаксиной. Старания исполнительницы помочь девушке привели к серьезному протесту с ее стороны. Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении и уехала в США к отцу. К счастью, дочь Любови Успенской прошла курс реабилитации и помирилась с родительницей.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно о долгом конфликте между певицей и Филиппом Киркоровым. Они долго не общались, а затем снова вернулись к приятельским отношениям.