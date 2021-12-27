Всплыли детали конфликта не поделивших караоке-клуб Киркорова и Успенской: Просто завидует

Король российско эстрады и Любовь Успенская вдрызг разругались. О том, что стало причиной скандала, поведала сама артистка.



Выяснилось, что звезды не поделили сцену в столичном караоке-клубе. Это произошло четыре года назад. Так, Филипп Киркоров якобы заявил, что королева русского шансона "фальшивит на сцене". Певица молчать не стала и отбрила оскорбившего ее коллегу.

Знаменитость усмехнулась артистку в лицо, сказав, что он ей просто завидует из-за своих финансовых провалов. После этой ссоры исполнители больше не разговаривали, публично игнорируя друг друга на светских тусовках.

Любов Успенская говорила, что помирится с вокалистом, если тот попросит прощения. Извинился ли Филипп Киркоров – неизвестно. Но несколько дней назад они с певицей снова начали общаться. Об этом звезда поведала в передаче "Ты не поверишь!" на НТВ.

Любовь Успенская рассказала, что они с коллегой помирились и пообещали друг другу больше не ссориться. По словам знаменитости, у нее и так много серьезных врагов, о которых надо забыть. Филипп Киркоров же, отметила звезда, в их число не входит и не заслужил к себе такого отношения.

Также артистка вспомнила, что несколько лет назад певец подарил ей на Новый год платье стоимостью 15 тысяч евро. Знаменитость призналась, что и в этом году ждет от исполнителя подарок.

