Едва справившаяся с зависимостью дочь Успенской сделала заявление о ребенке

Дочь Любови Успенской обратилась к подписчикам с откровениями.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина давно уже переживает различные удары судьбы. Несколько лет назад она сильно пострадала при падении с велосипеда. Тогда у нее были сломаны зубы и челюсть. Для восстановления потребовались серьезные операции. Затем настигла другая напасть – пристрастие к запрещенным веществам и последующие психические расстройства. Попытки матери помочь вызвали лишь протест. Так, наследница королевы шансона обвинила ее в жестоком обращении и сбежала к отцу в Америку.

Недавно Татьяна закончила реабилитацию и смогла наладить отношения с родительницей. Теперь они радуют подписчиков фотографиями семейной идиллии. Дочь выглядит здоровой, отдохнувшей и похорошевшей.

Накануне женщина выложила пост в "Инстаграм", в котором обратилась к аудитории. Намекая на саму себя, она попросила оставить "ребенка в покое". Понятно, что Плаксина хочет забыть прошлое и идти вперед. Подписчиков же она призывает заняться собой и полюбить себя. Сопроводила откровение Татьяна фотографией с мамой, на которой они выглядят очень счастливо.

Напомним, что не так давно Плаксину засняли в США в неадекватном виде. Тогда на женщину обрушился шквал негатива, над ней смеялись, никто даже не верил, что дочь Успенской сможет прийти в норму.