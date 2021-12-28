"Отхлестать бы вас": народ ополчился на распустившую язык дочь Успенской

Накануне отмечала день рождения скандально известная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина. Видимо, праздничный дух настолько овладел женщиной, что она решила с кем-нибудь повздорить. Выбор пал на ведущую шоу "Давай поженимся!" Ларису Гузееву и балерину Анастасию Волочкову.
Бывшая звезда Большого театра выложила совместное фото с Гузеевой на свою страницу в "Инстаграм". Улыбающиеся звезды по какой-то причине разозлили Плаксину. И она решила выразить свое недовольство через комментарий: "Две народные катастрофы", – написала она.
Однако, как оказалось, фанаты Волочковой не дают свою любимицу в обиду. Поклонники принялись защищать балерину, отвечая Плаксиной гневными сообщениями. Так, фолловеры решили, что Татьяна находится под действием алкоголя или даже запрещенных веществ. "Отхлестать бы вас по щекам", – написал один из подписчиков.
К сожалению, пока неизвестно, в чем же кроется причина таких нападков в адрес Волочковой и Гузеевой. Однако, учитывая прошлые скандалы, связанные с Татьяной, сложно поверить, что писала она это в трезвом уме. Напомним, не так давно, женщину засняли в США в неадекватном состоянии. Тогда общественность подозревала, что Плаксина принимает наркотики.