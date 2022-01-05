"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку

Накануне актер Станислав Садальский и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович вместе выходили на сцену с постановкой "Шашни". По традиции после спектакля творческий коллектив отправился в ресторан, отметить удачное появление перед публикой. Вместе с Карпович в заведение приехала и ее бабушка. От родственницы Мирославы Станислав Юрьевич был в полном восторге.
В личном микроблоге Садальский опубликовал фото, на котором запечатлен с Мирославой и ее бабушкой. По словам артиста, его новая знакомая приехала из Бердянска, что на Украине. Там, заметил актер, живут удивительные люди умеющие отдыхать на славу.
"Бердянцам, как и всем другим жителям провинциальных городов, присущ определенный нездоровый "нью-васюкизм", пока все не допили мы с бабушкой не ушли…" – поделился Станислав Юрьевич.
Садальский признался также, что напился вместе с "бердяночкой". Мирославе пришлось везти парочку по домам.
Подписчики актера, отметили, что родственница Карпович потрясающе выглядит. Дескать, женщина умудрилась затмить 35-летнюю внучку, которая уже покрылась морщинками.
"Карпович на этом фото выглядит младшей сестрой своей бабушки...не внучкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Карпович что то сдает…", "Бабушка 🔥 моложе Мирославы выглядит 😬", "Ооочень яркая бабушка", "Бабуля🔥🔥🔥как будто сама только что со сцены. Макияж шоб на галерке было видать😂", "Бабушка посимпатичнее чем внучка😂🙌🔥👏👏", – рассуждают пользователи Сети.