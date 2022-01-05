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Шоу-бизнес
"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку

"Моложе Мирославы выглядит": напоившая Садальского бабушка Карпович затмила морщинистую внучку

В Сети обсуждают фото из ресторана, опубликованное Стасом Садальским.
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Накануне актер Станислав Садальский и звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович вместе выходили на сцену с постановкой "Шашни". По традиции после спектакля творческий коллектив отправился в ресторан, отметить удачное появление перед публикой. Вместе с Карпович в заведение приехала и ее бабушка. От родственницы Мирославы Станислав Юрьевич был в полном восторге.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

 Мирослава Олеговна Карпович

Мирослава Олеговна Карпович актриса

В личном микроблоге Садальский опубликовал фото, на котором запечатлен с Мирославой и ее бабушкой. По словам артиста, его новая знакомая приехала из Бердянска, что на Украине. Там, заметил актер, живут удивительные люди умеющие отдыхать на славу.

"Бердянцам, как и всем другим жителям провинциальных городов, присущ определенный нездоровый "нью-васюкизм", пока все не допили мы с бабушкой не ушли…" – поделился Станислав Юрьевич.

Садальский признался также, что напился вместе с "бердяночкой". Мирославе пришлось везти парочку по домам.

Подписчики актера, отметили, что родственница Карпович потрясающе выглядит. Дескать, женщина умудрилась затмить 35-летнюю внучку, которая уже покрылась морщинками.

"Карпович на этом фото выглядит младшей сестрой своей бабушки...не внучкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Карпович что то сдает…", "Бабушка 🔥 моложе Мирославы выглядит 😬", "Ооочень яркая бабушка", "Бабуля🔥🔥🔥как будто сама только что со сцены. Макияж шоб на галерке было видать😂", "Бабушка посимпатичнее чем внучка😂🙌🔥👏👏", – рассуждают пользователи Сети.

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Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2022, 16:22 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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