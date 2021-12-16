"Сказки рассказывают, как давали": Садальский оплевал вывернувших грязное белье престарелых актрис

Артист регулярно делится с подписчиками своего блога мнениями на разные темы, нередко он говорил и про своих коллег из шоу-бизнеса. Садальский выложил фото с молодой актрисой Софьей Куцерубовой, с которой вместе играет в спектакле. 70-летний Станислав Юрьевич призвал своих ровесников общаться с молодежью, чтобы продлевать жизнь, а не быть "больным и стареньким".
Прошелся Садальский и по престарелым актрисам, которые нередко стали вспоминать секс-скандалы 30-летней давности. "Старухи сидят и рассказывают сказки на тв, как они давали, в юном возрасте… Дуры детей бы постеснялись (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался артист.
Подписчики стали делиться своим мнением относительно высказанных Станиславом Юрьевичем идей. "Согласны, блуд надо скрыть и каяться, а не бегать и хвастаться", "Даа..Сейчас приходят на ТВ, как на Исповедь. Лучше бы эти Дамы почаще ходили бы в Церковь замаливать свои грехи", "Как говорил А. Градский я сам умный старичок, зачем мне умненькая старушка", "Конечно согласны", "Не надо обобщать", "Аморальные дамочки!", "Прям развеселили", "Согласны, особенно о старухах", "Согласна, заряд энергии от молодых другой", – написали комментаторы.