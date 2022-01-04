"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание

Татьяна Брухунова решила избавиться от плохих комментариев.

Молодая жена Евгения Петросяна регулярно демонстрирует свои образы в блоге. Вкус у девушки специфический, поэтому вместе с восторженными комментариями попадаются и негативные. Недавний выход Татьяны в театр шокировал народ. Брухунова надела строгий костюм зеленого цвета, который дополнили меховые серые туфли. Поклонники неоднозначно оценили странную обувь, некоторые посчитали, что она делает нелепым весь внешний вид.

Несмотря на расхожие мнения, в комментариях под фото через пару часов осталась лишь похвала. Подписчики справедливо поинтересовались, куда делись все отличные от Татьяниного мнения. "Я удаляю весь негатив. Зачем он мне?! Пусть остается с теми, кто его несет", - призналась жена юмориста. Всех несогласных Брухунова отправила искать "чужую желчь" в других местах.

Ранее стилист Анастасия Стар поставила оценку одному из образов Татьяны Брухуновой. "Образ Татьяны Брухуновой оценю на 4 балла", – вынесла вердикт эксперт. Она отметила актуальный силуэт платья, который хорошо сел по фигуре и аксессуары в стиле ретро.