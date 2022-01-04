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Шоу-бизнес
"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание

"Удаляю весь негатив": Шокировавшая нелепым видом Брухунова сделала признание

Татьяна Брухунова решила избавиться от плохих комментариев.
прочитано 699 раз

Молодая жена Евгения Петросяна регулярно демонстрирует свои образы в блоге. Вкус у девушки специфический, поэтому вместе с восторженными комментариями попадаются и негативные. Недавний выход Татьяны в театр шокировал народ. Брухунова надела строгий костюм зеленого цвета, который дополнили меховые серые туфли. Поклонники неоднозначно оценили странную обувь, некоторые посчитали, что она делает нелепым весь внешний вид.

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Несмотря на расхожие мнения, в комментариях под фото через пару часов осталась лишь похвала. Подписчики справедливо поинтересовались, куда делись все отличные от Татьяниного мнения. "Я удаляю весь негатив. Зачем он мне?! Пусть остается с теми, кто его несет", - призналась жена юмориста. Всех несогласных Брухунова отправила искать "чужую желчь" в других местах.

Ранее стилист Анастасия Стар поставила оценку одному из образов Татьяны Брухуновой. "Образ Татьяны Брухуновой оценю на 4 балла", – вынесла вердикт эксперт. Она отметила актуальный силуэт платья, который хорошо сел по фигуре и аксессуары в стиле ретро.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 4 января 2022, 15:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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olla
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Похожа на молодую старушку :(
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