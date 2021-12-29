Молодой жене Петросяна вынесли оценку

Татьяна Брухунова выложила новую фотографию в "Инстаграм". Стилист Анастасия Стар проанализировала ее образ.

Молодая жена Евгения Петросяна часто радует поклонников новыми кадрами в своих социальных сетях. Красотка постоянно выходит куда-то: в театр, на выставку, музей и так далее. Конечно, обо всех своих мероприятиях Татьяна Брухунова рассказывает в "Инстаграме".

Многие поклонники с нетерпением ждут фотографии от помощницы юмориста. Кажется, каждый второй подписчик обсуждает наряды, которые выбирает себе брюнетка. Но все не так гладко. Профессионалы часто критикуют внешний вид супруги знаменитого артиста.

"Образ Татьяны Брухуновой оценю на 4 балла. Платье актуальной длины на пуговицах с V-образным вырезом сядет на любую фигуру и выгодно ее подчеркнет. Сумочка в цвет и туфли на ремешке навевают нам ретро настроение", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Стар.

Стилист отдельно остановился на украшениях, которые подобрала для себя Брухунова. В основном, эксперту все понравилось, хотя минусы тоже есть.

" Хотелось бы "добить" образ аксессуарами в той же стилистике, чтобы ее усилить. Например, шляпка с вуалью, широкий ремень, жемчужное ожерелье и тонкие черные перчатки. А потому этот комплект Татьяны можем считать хорошим, но с оговоркой на доработку", – подытожила Анастасия.