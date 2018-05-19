41-летняя Наталия Орейро поразила сексуальной фигурой

19 мая уругвайская актриса и певица Наталия Орейро празднует день рождения. Ей исполнился 41 год. Несмотря на возраст актриса прекрасно выглядит и продолжает радовать поклонников своей сексуальной фигурой.
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