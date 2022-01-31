"Полный двор": Жена Петросяна сбагрила годовалого сына на улицу

Совсем скоро крошечному сыну юмориста Вагану исполнится два года. Поклонники Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой следят за развитием малыша и интересуются его времяпровождением. На днях народ спросил, будет ли мальчик ходить в детский сад, как его сверстники.
Вопросы об этом поступили супруге комика в инстаграм-аккаунте. Женщина не стала ходить вокруг да около, а прямо намекнула, что сбагрила ребенка познавать реальность на улице. Пока мир потрясает пандемия, про детский сад не может быть и речи. Мать не собирается отдавать туда Вагана, поскольку боится ковида. Малыш очень зависим от эпидемиологической обстановки.
"У Вагана полный двор друзей. И компашка в парке около дома", — выразилась жена Евгения Петросяна. В существующих обстоятельствах мальчику приходится социализироваться так. Совершенно непонятно, когда коронавирус отступит, и как скоро малыш сможет общаться с детьми в максимально благополучных условиях под надзором воспитателей.
Как писали "Дни.ру", семейный союз юмориста с молодой женой зависит от финансов. Психолог заявил, что Евгений Петросян спонсирует Татьяну Брухунова избранницу, поэтому еще довольствуется ее компанией. По словам эксперта, если у комика кончатся деньги, супруга потеряет к нему интерес. Как уверяет специалист, Татьяна Брухунова стыдится связи с возрастным человеком.