"Увлажняюсь": жена Газманова раскрыла неожиданный секрет счастья

Сейчас Муравьева-Газманова отошла от прежних задач и занимается творческой деятельностью. Несмотря на предпринимательскую жилку, которая много раз давала о себе знать, она с упоением ведет колонку в интернет-издании N-Style. Уже сейчас супруга знаменитости даже выпустила собственную книгу.
Пандемия не смогла помешать Марине Муравьевой-Газмановой осуществить задуманное. Так, летом прошлого года бизнесвумен представила свои мемуары в Доме книги на Арбате. "Единственная. Нарисовать мечту" быстро разлетелась по всему миру в руки к окрыленным женщинам. В конце презентации произведения Олег Газманов с возлюбленной даже публично обменялись кольцами, отметив очередную годовщину свадьбы.
Уже сейчас на нее ориентируются тысячи женщин. Марина не скрывает своей радости от такого успеха и активно ведет свой личный блог, давая советы на тему отношений, дома и стиля. Сегодня она опубликовала новый пост, в котором осветила собственный рецепт счастливой жизни.
Марина Муравьева-Газманова сообщила, что ее супруг нередко говорит ей: можешь не работать, и все будет хорошо. Однако это вовсе не ее путь, так как жить нужно в развитии. Она указала, что самое приятное – видеть полные слез глаза супруга, который гордится ею. "Когда он наблюдает, как я работаю над книгами, я сама увлажняюсь глазами", – сообщила жена знаменитости. Она отметила, что "служение женщинам" придает ее собственной жизни смысл. По словам супруги исполнителя, когда человек идет своим путем, он наполняется энергией.