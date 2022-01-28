"Доверие близко к нулю": Газманов плюнул в изнасилованную ребенком Васильеву

"Делать каминг-аут через семьдесят лет после событий, когда все свидетели и участники почили в бозе, да еще и в программе "Ты не поверишь", у которой ценз доверия не просто близок к нулю, а, скорее, имеет отрицательное значение – так себе ход", – заявил старший сын Олега Газманова.
Он ни верит ни слову из этих откровений известной актрисы и презирает подобные публичные исповеди. Считает, что все это пустой хайп и лживый пиар.
Хотя певец справедливо и заметил: "Я против насилия. Я за химическую кастрацию педофилов (это самое мягкое, что можно с ними сделать, в принципе".
Ранее Татьяну Васильеву осудил и Стас Садальский. "Когда же иссякнет этот поток неадекватных старушек? – возмущался актер. – Может уже пора их всех собрать в одну кучу да в один "дом скорби" запереть, пусть они там между собой делятся воспоминаниями.
"Не испытывая большой симпатии к Садальскому и несогласный с выбранными ими выражениями и тоном, смысл мне понятен и даже в некоторой степени близок", – подчеркнул Родион Газманов.