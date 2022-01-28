"Доверие близко к нулю": Газманов плюнул в изнасилованную ребенком Васильеву

Татьяна Васильева накануне 75-летия призналась, что в детстве ее якобы растлил педофил. "Очень взрослый. Делал то, чего мужчины хотят. Это была большая часть моей жизни: детство, отрочество и юность. Я уехала учиться в Москву, и это все закончилось", – призналась звезда в программе "Ты не поверишь!" на НТВ. Но Родиону Газманову смешно все это слышать.



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