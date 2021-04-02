Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Как российские звезды отличились на уходящей неделе? Самые громкие скандалы шоу-бизнеса – в новой подборке "Дни.ру".

Открывает список скандалов шоу-бизнеса история, случившаяся во время съемок программы "Ну-ка, все вместе" на канале "Россия-1". Члены жюри Саша Градива и Сергей Лазарев крупно поссорились в студии.

Поводом стало выступление одной из участниц шоу. Солистка покорила судей своим сильным, громким вокалом. Однако Градиву не впечатлило пение девушки. Саша стала единственной, кто не встал в ее поддержку.

Поступок Градивы разозлил Лазарева. Певец вскочил и стал орать в ее сторону. Саша не ожидала, что на нее обрушится такая волна негатива. "Я была просто ошарашена, мне даже было сложно говорить!", – поделилась звезда.

Телеведущая Алена Водонаева стала посмешищем после появления на улице в странном наряде. Знаменитость примерила белый спортивный костюм и желтые меховые шлепанцы. Образ она дополнила сумкой и объемными серьгами.

Водонаева опубликовала фотографию своего наряда в соцсети "Инстаграм". Пользователи не оценили образ телеведущей, назвав его безвкусным. Один из подписчиков пошутил, что в таких шлепанцах ходят только на территории больницы.

Список скандалов шоу-бизнеса был бы неполным без музыкального эксперта Сергея Соседова. Критик с завидной регулярностью дает комментарии журналистам, где с удовольствием хвалит или ругает известных артистов.

На этой неделе музыкальный эксперт разнес в пух и прах певицу Ирину Аллегрову. Критик заявил, что "шальная императрица" никогда не пела вживую. "Она вообще умеет?", – поинтересовался он.

Вместе с этим Соседов перечислил звезд российской эстрады, которые, по его мнению, никогда не обманывали слушателей. Среди них – Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Лариса Долина.

Семья певицы Ларисы Долиной появилась недавно в студии программы "Звезды сошлись" на НТВ. Телезрители обратили внимание на странное поведение дочери и внучки исполнительницы.

По их словам, наследница Долиной часто мотала головой и много жестикулировала, а внучка постоянно строила гримасы. "Жалкое зрелище", "Что дочь, что внучка, – Маугли. Абсолютная дикость в поведении", – возмутились пользователи.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что совсем не поняла смысл композиции Russian Woman, которую певица Манижа будет исполнять на конкурсе "Евровидение-2021".

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред", – сказала Матвиенко. Спикер поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходила процедура голосования на национальном отборе.

Сенатор Елена Афанасьева в ответ предложила пригласить руководство "первой кнопки" в Совет Федерации на день регионов, чтобы оно увидело, "что такое русское душа" и какие выступления должны быть на мировых конкурсах.