"Это любимый": Газманов в экстазе от тесного контакта с мужчиной

Музыкант Родион Газманов вскрыл близкую связь. Она стала сенсацией.

Потомственный артист Родион Газманов — завидный жених. Ему уже 40 лет, а невеста на горизонте до сих пор не маячит. Фанаты с нетерпением ждут, когда певец поведет кого-то под венец, но он совсем не торопится.

ПО ТЕМЕ Газманов заговорил о серьезном кризисе: Интерес погас

Дело в том, что мужчина очень занят, забот у него невпроворот. Помимо работы, он уделяет достаточно внимания своему блогу в "Инстаграм" и общению с подписчиками. Музыкант охотно делится тем, что у него на душе, и устраивает опросы.

Недавно Родион Газманов сообщил поклонникам о радостном событии. Он стал тесно контактировать с известным автором литературных произведений. Еще подростком Газманов-младший до дыр зачитывал книги Сергея Лукьяненко, а теперь стал его помощником — сейчас оценивает рукопись.

"Вы не понимаете, это любимый писатель детства", — объявил певец народу в полнейшем экстазе.

Все началось с того, что артист оставил Сергею Лукьяненко комментарий в соцсети "Вконтакте", а тот сбросил ему в личной переписке отрывок из книги "Месяц за Рубиконом". Видимо, Родион Газманов получил расположение кумира, раз ему доверили секретный документ.

"Это так круто!" — прокричал поклонникам счастливый певец.

Кроме того, Родион Газманов поделился литературными пристратиями с аудиторией блога. Он рекомендует всем почитать роман "Семь дней до Мегиддо", который создал Сергей Лукьяненко.