"Сложно для меня": почему Загитова променяла большой спорт на телевидение

Алина Загитова рассказала о планах на карьеру.

В 2018 году фигуристка завоевала Олимпийское золото в женском одиночном катании, после чего ее карьера пошла на спад. Сейчас Алина покинула большой спорт, так как уверена, что ее физическая форма больше не позволяет таких нагрузок. Победа принесла ей огромное внимание со стороны прессы, именно оно, по словам девушки, стало одним из стрессовых факторов.

Загитова вспоминает, что после Олимпийского золота эмоции стали другие, в частности, из-за публичности. "Куча эмоций. Утром идти на тренировку, а ты ничего не можешь делать. В принципе, те же тренировки, но это было сложно для меня", – поделилась спортсменка.

Сейчас девушка нашла себе занятие по душе, она сама "перешла на сторону" СМИ. Алина ведет проект "Ледниковый период" на Первом канале. Зрители отмечают, что с течением времени у девушки даже стало неплохо получаться. Спортсменка рассказала, что эта работа ей нравится и сейчас она планирует отдаваться ей по полной.

Также Алина Загитова задумывается о тренерстве. Возвращаться в большой спорт она не планирует, но и бросать любимое дело не собирается. "Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем – увидим", – подвела итог своих карьерных планов фигуристка.