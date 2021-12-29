Раздобревшая Загитова выставила напоказ перетянутые сеткой складки

Алина Загитова выступила в рамках Чемпионата России по фигурному катанию 2022.

Олимпийская чемпионка представила публике свой новый показательный номер под песню Манижи "Я". Выступление фигуристки транслировалось в эфире Первого канала. На льду спортсменка появилась в черном сетчатом костюме, выставив напоказ фигуру. Тонкая ткань сильно обтянула тело Алины Загитовой и подчеркнула все естественные складки – соответствующий кадр появился у "7 Дней".

Многие поклонники Загитовой тут же заметили, что без изнурительных тренировок под строгим контролем тренера Этери Тутберидзе спортсменка раздобрела. Возможно, именно из-за изменений в весе в новой программе фигуристки стало значительно меньше прыжков. Тем не менее, выступление все равно получилось очень ярким, эффектным и зрелищным. Кто-то даже отметил, что Алина стала кататься как настоящая женщина.

Напомним, в последнее время Загитова поставила карьеру в большом спорте на паузу. Сейчас фигуристка все больше выступает в ледовых шоу и на сборных концертах, а также строит карьеру телеведущей.

Вместе с Алексеем Ягудиным Алина Загитова ведет популярное шоу на Первом канале – "Ледниковый период". В этой роли спортсменка часто слышит критику в свой адрес, однако многие искренне любят ее как телеведущую. Недавно начинающая ведущая Алина Загитова даже умудрилась побить съевшую собаку в этом деле Ларису Гузееву.