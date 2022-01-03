"Не стояла ни в какой очереди": оборотистая Бабкина кормила гостей деликатесами в годы дефицита

Холодильник артистки всегда ломился от вкусностей.

В свежем интервью вокалистка Надежда Бабкина поведала, как выкручивалась в эпоху дефицита. В 80-е хорошие знакомые помогали вокалистке покупать деликатесы, в то время как обычные граждане иногда не имели доступа даже к товарам первой необходимости.

Как оказалось, у Надежды Георгиевны была подруга, которая работала в сфере торговли. Приятельница приводила Бабкину в подпольный магазин. "Спускалась вниз, в подвал, не стояла ни в какой очереди", – отметила вокалистка.

В нелегальной продуктовой лавке оборотистая Бабкина покупала лучшее мясо, рыбу, сыры, колбасы и всяческие деликатесы. Холодильник в ее квартире, призналась звезда, всегда ломился от вкусностей. К вокалистке часто приходили гости, которых она потчевала с большим удовольствием.

В обычном магазине, отметила Надежда Бабкина, продавали не мясо, а кости с какими-то ошметками плоти – ими и довольствовались обычные граждане, стоя в бесконечных очередях. Хорошие продукты продавались из-под полы. "А что делать?! Не хватало на всех", – рассудила Бабкина.

Артистка вспомнила также, как делала концертные костюмы из занавесок, которые привозила с зарубежных гастролей. Деньги, сэкономленные на нарядах для выступлений, Бабкина тратила на украшения для дома, которые тоже привозила из-за границы.