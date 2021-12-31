"Под платьем ничего нет!": Бабкина осрамилась на концерте

71-летняя Надежда Бабкина призналась, что опозорилась на новогоднем концерте.

Казус произошел некоторое время назад. Как-то раз звезду пригласили выступить на посольском вечере в честь Нового года в Доме приемов Правительства. Публика была восхищена концертом.

После выступления коллективу Надежды Бабкиной предложили переодеться и присоединиться к гостям. В какой-то момент артистка заметила, что на нее устремлены странные взгляды. Она рассказала, что они сменили народные костюмы на обычные.



С исполнительницей чокались бокалами, смотрели на нее, но как-то необычно. Девушки из ее коллектива же скучковались в сторонке. И вдруг одна из них подошла и сказала звезде о том, что та забыла надеть под платье чехол. Сначала Надежда Бабкина не поняла, о чем речь.

"У тебя под платьем ничего нет!", – заявила артистка знаменитости. Опустив глаза, певица пришла в ужас. Наряд был шикарным, привезенным из Лондона – из тончайшего, почти прозрачного мохера. Платье создавало ощущение дымки по силуэту, не более того.

Надежда Бабкина покраснела и поняла, в каком неловком положении оказалась, опозорившись перед иностранными послами. Тогда она попросила своих коллег окружить ее, и таким образом они ушли снова переодеваться – в народные костюмы. Таким образом звезда сумела выйти из неловкого положения. Ранее певица поздравила читателей "Дни.ру" с наступающие Новым годом.