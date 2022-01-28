"Стала как все": резко изменившаяся Барановская разочаровала народ

Юлия Барановская неожиданно предстала перед публикой в новом образе.

Телеведущая решилась на эксперимент со своей внешностью и стала пепельной блондинкой. В своем инстаграм-аккаунте звезда поделилась результатом преображения. Кадры вызвали неоднозначную реакцию среди подписчиков.

Как сообщил Пятый канал, многие не оценили стараний звезды и оказались разочарованы. Люди заметили, что Юлия Барановская вдруг потеряла индивидуальность и стала похожа на своих многочисленных коллег. Кому-то ведущая напомнила Кристину Агилеру, другим – Ксению Собчак, третьи и вовсе не узнали блондинку.

"Была естественность стала как все" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Свой родной лучше", "Была индивидуальность а так…как под копирку, как все", "Неее, не идет," – написали разочарованные увиденным фолловеры.

Впрочем, другие пользователи отметили, что блонд Барановскую очень освежает и даже молодит, да и меняться время от времени нужно каждой женщине. При этом большинство фанатов сошлось на том, что телеведущая просто примерила парик, а не окрасила собственные волосы. Сама Юлия Барановская ясность в ситуацию вносить не стала и оставила поклонников терзаться в догадках.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что втянутая в грязный скандал Юлия Барановская сбежала с мужчиной.