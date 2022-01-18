Заселились на виллу: втянутая в грязный скандал Барановская сбежала с мужчиной

Таинственный спутник знаменитости теперь остается за кадром.

Телеведущая Юлия Барановская отправилась на Мальдивы. Недавно знаменитость была втянута в грязный скандал и, вероятно, захотела восстановить душевное равновесие, сбежав из страны.

В личном микроблоге Барановская рассказала, что планирует провести время на островах с пользой – например, узнать о местной флоре и фауне. Сразу после прилета Юлия отправилась в путешествие по океану, чтобы увидеть самых больших в мире скатов. Именно ради свидания с этими рыбами, говорит теледива, она и купила путевку.

В Сети между тем считают, что Барановская лукавит. У Юлии, говорят сплетники, действительно свидание на Мальдивах, но не со скатами. Поговаривают, что телеведущая приехала на курорт с мужчиной. Дескать, в роскошную виллу Юлия Барановская заселилась с фотографом Алексеем Сызгановым.

Интернет-детективы обнаружили в соцсетях Сызганова и Барановской фото со схожими пейзажами. В микроблоге красавца даже есть снимок Юлии в купальнике. Правда, лицо теледивы в кадр не попало – было скрыто за полями шляпы.

Часть поклонников уверена, что у Барановкой новый роман. Также есть мнение, что Юлия и Алексей давние друзья, в отношениях которых нет ни капли романтики.

Вокруг Юлии Барановкой, отметим, муссируется много слухов. Недавно вокалистка Милена Дейнега заявила, что телеведущая спала с еще женатым певцом Григорием Лепсом. Барановской пришлось комментировать эту информацию.