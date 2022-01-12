Загремевшая в секс-скандал Барановская призналась в чувствах женатому Малахову

Юлия Барановская поздравила Андрея Малахова с юбилеем.

Ведущая опубликовала серию фото в своем блоге, на одой из которых позирует в компании коллеги по цеху и своих детей, на других же – в объятиях именинника. "Андрей, люблю до Луны и обратно, с юбилеем, родное сердце. Самое главное будь всегда здоров (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - выразила чувства Юлия.

Подписчики прониклись трогательными словами Барановской и присоединились к поздравлениям. "До Луны и обратно хорошо сказано!", "Такая маленькая в его руках", "Юль, ну какая вы светлая", "С днем рождения Андрей, всех благ тебе", "С Днем рождения Андрей! Родная душа!", "Красивые", "Далеко любите", – написали комментаторы. Однако нашлись и те, кто решил "предостеречь" Юлию и женатого Малахова в свете недавнего секс-скандала с Григорием Лепсом. "Осторожнее, а то и здесь обвинят в измене Андрея", - высказались неравнодушные.

Напомним, недавно появился слух о том, что Юлия Барановская виновата в громком разводе Григория Лепса, который потряс общественность в конце ушедшего года. Певица Милена Дейнега, которая якобы является приближенной семьи, заявила, что жена Григория ушла от него из-за измены.



По ее словам, артист "переспал с Юлей Барановской", в связи с чем и распался многолетний брак. Барановская не смогла вынести напора слухов и прокомментировала ситуацию. Естественно, она отрицает любые связи с певцом.