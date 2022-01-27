"И в самолетах, и в лифтах, и где угодно": Слава откровенно об интимных забавах с изгнанным любовником

Певица Слава призналась, что у них с возлюбленным гостевой брак. Она объяснила свое решение.

Знаменитость и ее избранник вместе уже около 20 лет. Они воспитывают красавицу дочь и очень довольны своими отношениями. Со старшей наследницей певицы мужчина быстро нашел общий язык. Она призналась, что уважает отчима и любит разговаривать с ним. Однако всех интересует вопрос: почему при таких чудесных отношениях они до сих пор не оформили брак официально.

Певица Слава искренне и честно заявила, что, если она однажды решит расстаться с мужчиной, то хочет сделать это без походов по судам и деления имущества. Сам Анатолий же вовсе не против такого положения дел. Оказалось, что они не только не женаты, но и живут в разных домах.

Исполнительница призналась, что сама проживает в загородном особняке, а мужчина – в квартире. Они навещают друг друга и проводят много времени вместе. По словам знаменитости, именно гостевой брак помогает им жить так долго и счастливо, будучи вместе. Однако раньше отношения были намного более страстными.

Слава сообщила, что в начале романа они с возлюбленным могли "и в самолете, и в лифтах, и где угодно". Сейчас они любят друг друга как родные люди. Вдобавок ко всему артистка призналась, что в интимной жизни она – крайне страстная личность, а потому это отнимает много энергии. "Вставляю в график, чтобы сберечь силы на концерты", – призналась звезда.