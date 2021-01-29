Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Прошедшая неделя была богата на скандалы шоу-бизнеса. "Дни.ру" вспомнили самые громкие и яркие из них.



Российский фигурист Евгений Плющенко попал в список героев самых громких скандалов шоу-бизнеса этой недели из-за своего внешнего вида. Олимпийский чемпион посетил Большой театр в спортивном костюме и кедах.

Пользователи Сети не оценили наряд спортсмена. По их мнению, Плющенко следовало выбрать более подходящую одежду для похода в театр. "Как неприятно и неуважительно... или вы это не понимаете?", – возмутилась одна из подписчиц.





Образ фигуриста не пришелся по вкусу и стилисту Лине Дембиковой, ведущей шоу "Перезагрузка" на ТНТ. Она заявила, что каждый человек может носить, что захочет, но об уважении к окружающим нельзя забывать.

Одна из предполагаемых любовниц Тарзана дала откровенное интервью. Милана Миломанова призналась, что подруга заставила ее снять скандальное видео с участием шоумена и разместить на просторах Сети.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по факту распространения интимного ролика. Миломановой, скорее всего, придется отвечать по закону. В отчаянии девушка попросила прощения у жены артиста Наташи Королевой.





Певица заявила, что не верит Милане и не собирается ей помогать. "Это крокодильи слезы! Надоели вконец! На нашу семью была настоящая атака... Пусть всем воздастся по закону!", – сорвалась Королева.

Шоу Урганта разнесли в пух и прах Одним из героев скандалов шоу-бизнеса на этой неделе стал телеведущий Иван Ургант. Его вечернее шоу на Первом канале раскритиковал артист Андрей Бочаров, которого многие россияне помнят по "О.С.П.-студии".





Комик рассказал, что уважает Урганта, однако его программа – это всего лишь калька с ярких американских образцов. Бочаров добавил, что всегда восхищался уровнем стендап-шоу в Соединенных Штатах.



Знаменитый хореограф разговорился с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Николай Цискаридзе нелестно высказался о современных балетных постановках. По его мнению, "в искусство прорвались неучи".

Артист обругал сегодняшних руководителей. Они не умеют раздавать роли, не читают классиков, ничего не знают об опере, путают Моне и Мане, не могут отписать семантику этюдности в прозе Пришвина...





Цискаридзе добавил, что артисты соглашаются участвовать в таких постановках только ради славы и званий, но они не всегда понимают, во что ввязались. Эксперт подчеркнул, что его претензии касаются только тех, кто ставит спектакли сегодня.

Список главных скандалов шоу-бизнеса за неделю нельзя было назвать полным без Аллы Пугачевой. В январе на российском телевидении была показана провокационная передача, посвященная Примадонне.

Звезды 90-х Лика Стар и Игорь Наджиев публично обвинили артистку в том, что она загубила их карьеры. Спустя некоторое время они оправдались: якобы журналисты вырвали слова из контекста и претензий к Пугачевой у них нет.





Скандальную историю прокомментировала певица Наташа Королева. Она призналась, что не понимает, зачем журналисты пытаются оговорить Примадонну и выставить ее инквизитором эстрады.

