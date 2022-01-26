"Неприятный осадок": Слава прошлась по оскандалившейся Волочковой

Певица Слава поделилась своим видением ситуации, в которую попали Ольга Бузова и Анастасия Волочкова.

Недавний скандал с участием Анастасии Волочковой стал известен всем и вся. Публика активно обсуждает поведение звезды. Напомним, что прима Большого театра разругалась с бортпроводниками из-за отказа надеть маску. Сама же женщина утверждает, что ее оклеветали, поскольку она лишь приспустила средство защиты, чтобы насладиться вкусом кофе. По прибытии в Москву Волочкова продолжила разборки, но уже в присутствии полиции. Очевидцы сообщали, что балерина даже не стеснялась нецензурно выражаться.

Ситуацию решила прокомментировать певица Слава. Она осудила и бортпроводников, и тех, кто снимал звезды на камеру. По ее мнению, они должны либо быть снисходительны к известным людям, либо относиться к ним как к обычным гражданам. Так, артистка отметила, что не только Волочкова была без маски, поэтому придираться нужно было ко всем, а не только к балерине. По словам Славы, это было несправедливо. Звезда отметила, что тоже была в похожей ситуации. По ее словам, у нее остался "неприятный осадок".

Также исполнительница высказалась по поводу Ольги Бузовой,. Напомним, что недавно экс-ведущую "Дома-2" обвинили за то, что она оттолкнула фаната, который хотел ее приобнять, чтобы сфотографироваться. Слава заступилась за коллегу, заявив, что с удовольствием обнимается с хорошими поклонниками, но никак не с хамами.