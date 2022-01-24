"Уже взрослый парень": Слава раскрыла причины ее отсутствия в постели мужа

Недавно популярная артистка рассказала, почему они с мужем ночуют в разных кроватях.

Певица Слава давно находится в отношениях. Так, она счастлива с Анатолием Данилицким около восемнадцати лет. При этом женщина очень легко относится к вопросу замужества. По ее словам, штамп в паспорте – это еще не показатель семейной идиллии.

У Славы есть дочь, которая недавно отметила десятилетие. По этому случаю родители устроили пышное торжество. Во время празднования Слава сделала достаточно откровенное признание. Как оказалось, певица давно уже не ночует вместе со своим избранником. Более того, живут возлюбленные в разных квартирах. Исполнительница призналась, что начало такой жизни положил жуткий храм Анатолия. Так, поначалу супруги спали в разных комнатах, а потом звезда и вовсе перебралась в другой дом. Так что по ночам постель Данилицкого пустует. При этом Слава заявила, что видится с гражданским мужем она регулярно. "Он уже взрослый парень, ему нужно отдыхать от нас", – подытожила женщина.

Напомним, что Слава младше своего избранника почти на тридцать лет. Несколько раз мужчина предлагал звезде узаконить их отношения, однако артистка упорно отказывалась. По ее признанию, он не хочет, чтобы в ее паспорте красовался штамп. Исполнительница отметила, что ей не хочется делить имущество.