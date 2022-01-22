Врачи требуют от Рудковской перестать мучить сына тренировками

Наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко поделился нерадостными новостями в своем микроблоге. Юный фигурист поведал, что сильно ударился коленом. Родители отвезли мальчика в больницу.
Саша прошел обследование, и врачи рекомендовали ему как минимум на неделю снизить нагрузки. По словам сына продюсера и фигуриста, этот сезон стал для него трудным. Ребенок ломал руку, а затем переболел гриппом. Теперь же он травмировал колено.
Медики запретили ребенку тренироваться в полную силу. Поклонники звездной семьи выразили ему свою поддержку и осыпали комплиментами. Россияне пожелали Саше Плющенко здоровья.
Отметим, что многие подписчики Яны Рудковской считают, что они с мужем "мучают" ребенка многочасовыми тренировками. По мнению некоторых, у мальчика отнимают детство. Сама же продюсер не разделяет этого мнения. Она уверена, что они правильно воспитывают своего сына, прививая ему с младых ногтей трудолюбие и силу воли.
Как писали "Дни.ру", ранее Яна Рудковская поделилась планами на младшего наследника. Она рассказала, что Арсений вскоре тоже встанет на лед.
Напомним, подозрения о том, что в звездной семье появится еще один спортсмен, возникли у некоторых пользователей с самого рождения Арсения.