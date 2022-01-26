Изменился до неузнаваемости: Александр Петров лишился волос

Александра Петрова привыкли видеть с русой небрежно растрепанной шевелюрой. За знаменитостью давно укрепилось амплуа красавчика отечественного кинематографа.
Актер удивил поклонников резким преображением. Пока не ясно, то ли Александр Петров сменил имидж ради новой роли, то ли просто захотел перемен во внешности.
Так, в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта артист предстал полностью лысым и в очках. На кадрах его просто невозможно узнать. Такой образ сразу добавил звезде возраста.
Отметим, что в последнее время Александр Петров стал меньше сниматься в кино. Почитатели его таланта даже запереживали из-за этого. Но все оказалось очень просто.
Так, ранее Александр Петров признался, что бешеная популярность его утомила. Артист устал от постоянных съемок и захотел немного приостановить актерскую деятельность. Также он отметил, что в этом году планирует выходить на международную арену. Александр Петров заявил, что желает работать с зарубежными режиссерами. Напомним, Народную любовь ему принес сериал "Полицейский с Рублевки", в котором актер сыграл харизматичного Григория Измайлова.