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Сериалы
Без громких заявлений: Петров высказался о скорой свадьбе с Милославской

Без громких заявлений: Петров высказался о скорой свадьбе с Милославской

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" не любит говорить о личной жизни.
прочитано 857 раз

О романе Александра Петрова с актрисой Стасей Милославской стало известно еще в 2019 году. Поговаривают, что знаменитости сошлись во время съемок фильма "Стрельцов", где играли мужа и жену. Некоторое время Александр и Стася скрывали отношения, но их хватило ненадолго.

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Недавно на свадьбе Анастасии Калашниковой Стася Милославская поймала букет невесты. Есть примета: девушка, завладевшая цветами новобрачной, в течение года сама пойдет под венец. С тех пор поклонники ждут не дождутся, когда Стася и Александр объявят о скором бракосочетании.

Александр Петров в свежем интервью по-доброму высмеял поведение возлюбленной на свадьбе. "Прыгнула за ним (букетом – прим.ред.), как вратарь сборной Италии за мячом", – сказал актер сериала "Полицейский с Рублевки". По словам Александра, их друзья потом еще долго обсуждали то, как ловко Стася схватила букет, ситуация казалась им комичной. Избранницу Петров назвал большим молодцом со способностями вратаря.

Александр Петров не исключает, что когда-нибудь отведет Стасю Милославскую в ЗАГС. Актер подчеркнул, что не любит афишировать подробности личной жизни, поэтому не будет делать громких заявлений.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 15:22 Источник: srsly.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость879579
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Голубой бездарь, как он достал одинаковой рожей во всех посредственных фильмах! Якобы выходит замуж для прикрытия, как и его зазноба -Меньшик!
1

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