Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера военного фильма "Т-34". Главную роль в картине исполнил популярный актер Александр Петров, негласно считающийся одним из самых привлекательных в отечественном кинематографе. Оценить фильм пришло множество знаменитостей. Не осталась в стороне даже популярная певица Пелагея. В кинотеатре она появилась вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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