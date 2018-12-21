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Дек. 21, 2018
просмотры: 123

Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера военного фильма "Т-34". Главную роль в картине исполнил популярный актер Александр Петров, негласно считающийся одним из самых привлекательных в отечественном кинематографе. Оценить фильм пришло множество знаменитостей. Не осталась в стороне даже популярная певица Пелагея. В кинотеатре она появилась вместе с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.

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