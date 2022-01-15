"Лез из всех утюгов": пропавший с экранов Петров поделился планами на будущее

Александр Петров рассказал, почему стал реже сниматься в кино.

Александр Петров – один из наиболее успешных российских актеров. Народную любовь ему принес сериал "Полицейский с Рублевки", в котором он сыграл харизматичного Григория Измайлова. При этом обратили на артиста внимание не только в России, но и за рубежом. Так, культовый режиссер Люк Бессон даже предложил ему сняться в фильме "Анна".

Как оказалось, бешеная популярность утомила Петрова. Александр устал от постоянных съемок и захотел немного приостановить актерскую деятельность. Так, артист осознал, что он слишком часто мелькает на телеэкранах. Именно поэтому в последнее время мужчина немного пропал с радаров и стал более серьезно подходить к выбору проектов.

В одном из интервью актер заявил, что пандемия коронавируса оказала положительное влияние на его жизнь. Так, он обратил внимание на себя, отказался от многих предложений и выбрал только то, что было по-настоящему ему по душе. Петров сказал, что он рад, что в прошлом году к нему не было столь массового внимания. По его словам, было бы странно, если бы он до сих пор "лез из всех утюгов".

Теперь Александр может отказать даже очень известному режиссеру, если ему кажется, что предлагаемая роль ему не подходит. Так, деньги для него ничего не значат, главное – творчество. Он отметил, что в свое время отказался от съемках в кинолентах, которые потом были представлены на Каннском фестивале. При этом актер понимал, что это перспективные проекты. Однако он не стал сниматься, потому что не видел себя в этих фильмах.

Также артист отметил, что в новом году планирует выходить на международную арену. Так, он сказал, что хочет сотрудничать с зарубежными режиссерами.