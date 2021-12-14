"Полноценного праздника нет": завязавший с алкоголем Пьеха грустит без рюмки

Когда в программе "Секрет на миллион" 41-летний Стас Пьеха рассказал о состоянии своей знаменитой 83-летней бабушки Эдиты Пьехи, многие поклонники певицы были встревожены новостями. На "Главном новогоднем концерте" в "Крокусе" прессу снова интересовало здоровье легендарной певицы.

Как признался музыкант Лере Кудрявцевой, его бабушка может просидеть дома в одной позе целый день и воодушевляют лишь концерты. "Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт – она бегает!" – заявил Стас.

При этом он не любит, когда его попрекают родством. "Если я пою песни Эдиты Пьехи, то это вовсе не значит, что я выезжаю на ее громком имени", – заметил певец.

"Я, кстати, не знаю, как она чувствует себя сегодня, мы не виделись несколько недель, – сообщил артист. – Как приеду, так узнаю и дам отчет". Правда, когда состоится встреча бабушки с любимым внуком – загадка. Ведь у Стаса сегодня много работы. "У меня сольный концерт, потом заказник", – пояснил исполнитель.

Сама Новогодняя ночь пройдет у Стаса Пьеха с бокалом минеральной воды. "Я уже семь лет вообще не пью, – пояснил музыкант. – Это очень грустно. Потому что этот праздник к сожалению или к счастью, связан с искусственным поднятием себе настроения шампанским и прочим алкоголем. Когда этого нет, то и праздника полноценного тоже нет. Компенсировать же его может лишь работа или хороший гонорар".