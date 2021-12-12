Вскрылись подробности состояния почти переставшей ходить 83-летней Эдиты Пьехи

Артистка давно исчезла из поля зрения поклонников. Звезда почти перестала выходить на публику и выступать еще несколько лет назад. Эдита Пьеха не общается с журналистами, поэтому россияне могут лишь гадать о ее состоянии.
В эфире программы "Секрет на миллион" на НТВ внук певицы решил расставить все точки над "i". выяснилось, что исполнительница перестала выходить из дома и в основном лежит.
По словам Стаса Пьехи, артистка не гуляет и почти не ходит. Певец отметил, что ее трудно заставить что-либо сделать. При этом, как заявил артиста, если у его бабушки намечается концерт — она "бегает". При этом он добавил, что звезда все же "не очень сильно хочет" выступать.
Напомним, минувшим летом поступила информация, что у Эдиты Пьехи появились проблемы с ногами. В свое время знаменитость перенесла хирургическое вмешательство на коленях, и после этого не "расходилась" как следует. К слову, певица пока не провела прощальный концерт.
Как писали "Дни.ру", после начала пандемии Эдита Пьеха переехала в загородным дом под Санкт-Петербургом и стала совсем далека от сцены. Судя по всему, артистка хочет отдохнуть от эстрады.