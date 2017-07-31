Как менялась Эдита Пьеха

Сегодня, 31 июля, Эдита Пьеха отмечает круглую дату. Легендарной исполнительнице исполнилось 80 лет. Из них 60 она провела на сцене. Dni.ru сделали подборку фотографий артистки разных лет, чтобы показать, как менялась певица.
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