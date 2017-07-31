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Июль 31, 2017
просмотры: 123

Как менялась Эдита Пьеха

567

Сегодня, 31 июля, Эдита Пьеха отмечает круглую дату. Легендарной исполнительнице исполнилось 80 лет. Из них 60 она провела на сцене. Dni.ru сделали подборку фотографий артистки разных лет, чтобы показать, как менялась певица.

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