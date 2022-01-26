Соседов отреагировал на слухи об ужасающем состоянии Малахова: Колоссальное напряжение

Состояние Андрея Малахова уже долгое время беспокоит публику. Сам журналист решил молчать до конца.

При этом, несмотря на бурные обсуждения в Сети, ведущий "Прямого эфира" не собирается отказываться от своей позиции. Так, поклонникам остается только следить за внешними изменениями и анализировать ситуацию. Напомним, все началось с того, что Андрей пропал из Сети. Затем он вернулся, и публику насторожила прическа звезды.

Все дело в том, что он всегда крайне внимательно следит за своим внешним видом. Теперь же волосы оказались не совсем уложенными и слегка растрепанными. Через некоторое время самые внимательные предположили, что это может быть парик. Позднее их смутило то, что журналист якобы слегка поправился.

В Сети ходят самые разные слухи. Некоторые даже не бояться произносить вслух диагнозы, которые ставят исключительно по фотографиям. Журналисты обратились к Сергею Соседову, который всегда находится в центре громких событий.

Музыкальный критик ответил на все вопросы. Он указал, что не верит в правдивость этих слухов, так как Андрей Малахов очень много работает. По его словам, если бы у знаменитости и правда были такие проблемы со здоровьем, то осилить такой график оказалось бы невыполнимой задачей. "Это колоссальное напряжение, невероятное", – уверенно произнес Соседов.