Малахов с загадочным видом протестировал новую игрушку

Андрей Малахов разместил в своем инстаграм-аккаунте красивое атмосферное фото, на котором предстал с уставшим и одновременно загадочным видом. На снимке он сидит на полу, облокотившись на стену. Ведущий держит в руке очки и смотрит в камеру.
Вид у звезды при этом утомленный. А легкая небритость придает 50-летнему шоумену мужественности. "Новая игрушка в доме: после насыщенного съемочного дня тестируем лампу, как у тиктокеров!", – поделился Андрей Малахов.
Подписчикам пришлась по вкусу новая игрушка знаменитости. Многие отметили, что у них есть такая же модная лампа. Также фолловеры осыпали ведущего комплиментами. Коллега Андрея Малахова Екатерина Стриженова назвала шоумена таинственным.
Как писали "Дни.ру", телезрители заметили, что с некоторых пор Андрей Малахов стал носить парик. Кроме того, шоумен располнел. Все это породило домыслы о том, что он серьезно болен. Также недавно телеведущий побывал в Германии, из-за чего публика предположила, что Андрей Малахов отправился за границу не случайно, а якобы на лечение от неизвестного недуга.