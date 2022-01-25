"Как себя вести": жена неприятно шокировала раздувшегося от болезни Малахова

Андрей Малахов недавно поделился с подписчиками новостью. Оказывается, его супруга вызвала у него ревность. В своем "Инстаграм" телеведущий рассказал, что чужой мужчина подарил Наталье Шкулевой цветы. Букет был преподнесен супруге, пока журналист проводил время с сыном Сашей.
О неприятной неожиданности Андрей поведал в микроблоге, разместив фотографию букета. Малахов задался вопросом, как он должен реагировать на такой сюрприз. Он спросил у пользователей сети, стоит ли ему устроит скандал по этому поводу или лучше не реагировать. "Как себя вести?!", – вопрошал ведущий.
Видимо, супруге шуомена подарок пришелся по душе, поэтому она не стала скрывать его от возлюбленного. Но вот по реакции Андрея стало понятно, что внимание посторонних мужчин его явно не прельщает. Это понятно, ведь ходят слухи, что Малахов в последнее время находится не в лучшей форме. Так, поклонники телеведущего заметили, что кумир в последнее время не очень хорошо выглядит. Например, он начал носить парик, растолстел, а его лицо заметно опухло. Фанаты звезды переживают за его здоровье. Многим даже кажется, что Андрей тяжело болен.
Тревожные предположения косвенно подтвердили и знакомые звезды. Так, Станислав Садальский как-то заявил, что Малахов не спит и сильно переживает. Он также рассказал, что из-за тяжелого графика телеведущий начал принимать снотворные таблетки.