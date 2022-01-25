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Шоу-бизнес
"Как себя вести": жена неприятно шокировала раздувшегося от болезни Малахова

"Как себя вести": жена неприятно шокировала раздувшегося от болезни Малахова

Андрей Малахов рассказал о неприятном сюрпризе, который преподнесли Наталье Шкулевой.
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Андрей Малахов недавно поделился с подписчиками новостью. Оказывается, его супруга вызвала у него ревность. В своем "Инстаграм" телеведущий рассказал, что чужой мужчина подарил Наталье Шкулевой цветы. Букет был преподнесен супруге, пока журналист проводил время с сыном Сашей.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

О неприятной неожиданности Андрей поведал в микроблоге, разместив фотографию букета. Малахов задался вопросом, как он должен реагировать на такой сюрприз. Он спросил у пользователей сети, стоит ли ему устроит скандал по этому поводу или лучше не реагировать. "Как себя вести?!", – вопрошал ведущий.

Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

Видимо, супруге шуомена подарок пришелся по душе, поэтому она не стала скрывать его от возлюбленного. Но вот по реакции Андрея стало понятно, что внимание посторонних мужчин его явно не прельщает. Это понятно, ведь ходят слухи, что Малахов в последнее время находится не в лучшей форме. Так, поклонники телеведущего заметили, что кумир в последнее время не очень хорошо выглядит. Например, он начал носить парик, растолстел, а его лицо заметно опухло. Фанаты звезды переживают за его здоровье. Многим даже кажется, что Андрей тяжело болен.

Тревожные предположения косвенно подтвердили и знакомые звезды. Так, Станислав Садальский как-то заявил, что Малахов не спит и сильно переживает. Он также рассказал, что из-за тяжелого графика телеведущий начал принимать снотворные таблетки.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 15:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость947091
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Малахольный раздулся не из за болезни,а из за постоянного копания в"Грязном-Бельишке"отсюда и результат!Ведь как показывает точно практика-"Зло-Уродует"как внешне соответственно так и внутренне!
Гость943253
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господи,от кого может получить букет эта старая квазимода?! сама себе и купила.андрюшка то только мужикам дарит
1

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