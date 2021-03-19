Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Лужина упрекнула Малахова после съемок в его шоу
Открывает список самых ярких скандалов шоу-бизнеса уходящей недели шумиха вокруг программы Андрея Малахова "Прямой эфир", недавний выпуск которой был посвящен звезде фильма "Человек-амфибия" Владимиру Кореневу.
Народная артистка Лариса Лужина пришла в студию, чтобы поделиться теплыми воспоминаниями о покойном актере. Но вместо того, чтобы дать ей высказаться, авторы программы решили покопаться в грязном белье Коренева.
После съемок Лужина не выдержала и отчитала ведущего передачи. Актриса призналась, что ей было "противно и больно" смотреть за происходящим в студии. Малахов ничего не смог ответить на критику Лужиной.
Маша Малиновская оскорбила бывшую возлюбленную Тимати
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова стала одной из ведущих телепрограммы "Ты — топ-модель на ТНТ". Пока одни порадовались за девушку, другие осудили выбор авторов передачи.
Модель и телеведущая Маша Малиновская считает, что бывшей избраннице Тимати не место на таком шоу. По ее мнению, Решетова внешне ничем не отличается от участниц передачи. "Это смешно", – заявила Малиновская.
Также знаменитость раскритиковала умственные способности ведущей новой программы. "Особенно удручает то, что у нее интеллект зубочистки", – написала Малиновская в своем инстаграм-аккаунте.
Палей ответила на слухи об измене мужу с экс-возлюбленным Бузовой
Героями еще одного скандала шоу-бизнеса стали блогер Давид Манукян и его партнерша по "Танцам со звездами" Дарья Палей. По слухам, рэпер закрутил роман с замужней танцовщицей.
Интерес к паре подогрела бывшая возлюбленная блогера Ольга Бузова. Поющая телеведущая заявила, что молодой человек изменил ей с Палей, и пожаловалась, что девушка заблокировала ее в социальных сетях.
Слова Бузовой сильно задели танцовщицу. Дарья опровергла эти сплетни, отметив, что сильно любит своего супруга – известного хореографа Алексея Сильде. У пары есть дочь Николь.
Ургант высмеял назначение Моргенштерна на высокую должность в банке
Телеведущий Иван Ургант не смог пройти мимо новости о том, что рэпера Алишера Моргенштерна взяли на руководящую должность в Альфа-банк. О новой работе артиста он сообщил в эфире своей программы на Первом канале.
Ургант предложил использовать лицо Моргенштерна для рекламных целей. Так, у рэпера могут появиться татуировки с курсом доллара и процентной ставки." Лицо у Алишера большое. Информации поместится немало", – пошутил ведущий.
Пригожин отреагировал на обвинения Садальского в обмане на шоу "Маска"
Список самых громких скандалов шоу-бизнеса недели завершается разборками музыкального продюсера Иосифа Пригожина и актера Станислава Садальского. Поводом стал один из последних выпусков передачи "Маска".
Садальский обвинил продюсера в обмане телезрителей. Актер обратил внимание, что телосложение Пригожина, выступавшего в костюме Ананаса, менялось несколько раз. В одном выпуске участник шоу был худым, а в другом – полным.
Пригожин опроверг слова актера, назвав программу честной. Продюсер рассказал, что похудел после тяжелой болезни, однако через некоторое время он стал резко толстеть. "У меня был дикий жор", – подчеркнул он.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом