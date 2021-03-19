Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

На уходящей неделе не обошлось без громких разборок звезд, взаимных оскорблений и обвинений. "Дни.ру" составили очередную подборку самых громких скандалов шоу-бизнеса.

Открывает список самых ярких скандалов шоу-бизнеса уходящей недели шумиха вокруг программы Андрея Малахова "Прямой эфир", недавний выпуск которой был посвящен звезде фильма "Человек-амфибия" Владимиру Кореневу.

Народная артистка Лариса Лужина пришла в студию, чтобы поделиться теплыми воспоминаниями о покойном актере. Но вместо того, чтобы дать ей высказаться, авторы программы решили покопаться в грязном белье Коренева.

После съемок Лужина не выдержала и отчитала ведущего передачи. Актриса призналась, что ей было "противно и больно" смотреть за происходящим в студии. Малахов ничего не смог ответить на критику Лужиной.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова стала одной из ведущих телепрограммы "Ты — топ-модель на ТНТ". Пока одни порадовались за девушку, другие осудили выбор авторов передачи.

Модель и телеведущая Маша Малиновская считает, что бывшей избраннице Тимати не место на таком шоу. По ее мнению, Решетова внешне ничем не отличается от участниц передачи. "Это смешно", – заявила Малиновская.

Также знаменитость раскритиковала умственные способности ведущей новой программы. "Особенно удручает то, что у нее интеллект зубочистки", – написала Малиновская в своем инстаграм-аккаунте.

Героями еще одного скандала шоу-бизнеса стали блогер Давид Манукян и его партнерша по "Танцам со звездами" Дарья Палей. По слухам, рэпер закрутил роман с замужней танцовщицей.

Интерес к паре подогрела бывшая возлюбленная блогера Ольга Бузова. Поющая телеведущая заявила, что молодой человек изменил ей с Палей, и пожаловалась, что девушка заблокировала ее в социальных сетях.

Слова Бузовой сильно задели танцовщицу. Дарья опровергла эти сплетни, отметив, что сильно любит своего супруга – известного хореографа Алексея Сильде. У пары есть дочь Николь.

Телеведущий Иван Ургант не смог пройти мимо новости о том, что рэпера Алишера Моргенштерна взяли на руководящую должность в Альфа-банк. О новой работе артиста он сообщил в эфире своей программы на Первом канале.

Ургант предложил использовать лицо Моргенштерна для рекламных целей. Так, у рэпера могут появиться татуировки с курсом доллара и процентной ставки." Лицо у Алишера большое. Информации поместится немало", – пошутил ведущий.

Список самых громких скандалов шоу-бизнеса недели завершается разборками музыкального продюсера Иосифа Пригожина и актера Станислава Садальского. Поводом стал один из последних выпусков передачи "Маска".

Садальский обвинил продюсера в обмане телезрителей. Актер обратил внимание, что телосложение Пригожина, выступавшего в костюме Ананаса, менялось несколько раз. В одном выпуске участник шоу был худым, а в другом – полным.

Пригожин опроверг слова актера, назвав программу честной. Продюсер рассказал, что похудел после тяжелой болезни, однако через некоторое время он стал резко толстеть. "У меня был дикий жор", – подчеркнул он.