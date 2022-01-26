"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман

Помимо работы со звездами продюсер активно ведет социальные сети. Яна даже гордо именует себя блогером и запускает марафоны в "Инстаграме". Есть у нее и собственная регулярная рубрика "Мои завтраки", в которой она выкладывает фото еды в дорогущей посуде. О неприлично дорогих тарелках, которые, по мнению Яны, может позволить себе каждый, она также рассказывала на своем курсе.
К роскошным завтракам Рудковской подписчики уже привыкли, реагируют на них неоднозначно. Одним кажется, что стол крайне бедны и весь акцент как раз на сервировке, другие восхищаются и пытаются подражать.
Однако количество комментариев все больше и больше, что наводит внимательных подписчиков на мысль о том, что Яна накручивает активность в своем блоге искусственно с помощью ботов. Поклонники жестко приложили купающуюся в роскоши Рудковскую за обман с комментариями от несуществующих пользователей.
"Накручивай еще ботов , Рудковская , никогда не сдавайся, позорься до конца", "Блин, вот человек заморочен на этой ерунде. Каждый день выставлять завтрак как натюрморт, чтобы сфоткать и выложить в инст. Реальной жизнью хоть живете?", "Не хватает пространства для глаз. Но там ведь никто и не кушает?", – написали комментаторы.