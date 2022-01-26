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Шоу-бизнес
"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман

"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман

Яна Рудковская показала свой завтрак.
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Помимо работы со звездами продюсер активно ведет социальные сети. Яна даже гордо именует себя блогером и запускает марафоны в "Инстаграме". Есть у нее и собственная регулярная рубрика "Мои завтраки", в которой она выкладывает фото еды в дорогущей посуде. О неприлично дорогих тарелках, которые, по мнению Яны, может позволить себе каждый, она также рассказывала на своем курсе.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

К роскошным завтракам Рудковской подписчики уже привыкли, реагируют на них неоднозначно. Одним кажется, что стол крайне бедны и весь акцент как раз на сервировке, другие восхищаются и пытаются подражать.

Однако количество комментариев все больше и больше, что наводит внимательных подписчиков на мысль о том, что Яна накручивает активность в своем блоге искусственно с помощью ботов. Поклонники жестко приложили купающуюся в роскоши Рудковскую за обман с комментариями от несуществующих пользователей.

"Накручивай еще ботов , Рудковская , никогда не сдавайся, позорься до конца", "Блин, вот человек заморочен на этой ерунде. Каждый день выставлять завтрак как натюрморт, чтобы сфоткать и выложить в инст. Реальной жизнью хоть живете?", "Не хватает пространства для глаз. Но там ведь никто и не кушает?", – написали комментаторы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 14:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

гость10101
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КАК И БЫЛА ХАБАЛКОЙ И МАНИКЮРШЕЙ ПО ВЫЗОВУ ИЗ мУХОСРАНСКА, ТАКОВОЙ И ОСТАЛАСЬ!
Гость943601
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Старая злобная бабка!
Я так меркую
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я тут сама королевна
1

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