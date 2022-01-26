Бородина устроила прилюдные разборки с бывшим мужем: Самый плохой в этой ситуации

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись некоторое время назад. При этом страсти между ними не утихают.

Знаменитости будто бы постоянно пытаются привлечь внимание. Чье именно – не совсем понятно. Некоторые полагают, что бывшие супруги просто работают на публику, другие же убеждены – любовная лодка пока еще не разбилась, раз они так сильно пытаются задеть друг друга. Что происходит на самом деле, к сожалению, известно лишь им самим.

Ксения Бородина сейчас ведет достаточно спокойный образ жизни. Курбан Омаров же отправился в Тайланд вместе с неизвестной спутницей. Саму девушку он не стал показывать, но сперва намекнул на большую разницу в возрасте, а затем и вовсе сделал неожиданное заявление. Он показал руку спутницы, на которой сложно было не заметить татуировку со словом "зима". Именно такой ник использует в Сети бизнесмен.

Курбан пожаловался, что, сколько бы не менял женщин, все они любят есть из его тарелки. При это спокойно смотреть на это его бывшая супруга не может. В ее личном блоге появилась цитата "когда ты успешный, тебе все равно, что ты это выдумал". Ответ последовал незамедлительно.

В "Инстаграме" Курбана Омарова опубликовано длинное сообщение. Он иронично указал, что уже давно всем подтвердил, он – "самый плохой в этой ситуации". При этом бизнесмен не упустил момент и пошутил над Ксенией Бородиной, которая любит турецкие сериалы. Он указал, что воспитал сына в лучших традициях, а также предложил называть его турецким именем, так как мальчик якобы должен быстро привыкнуть.

