Приставил к горлу: На Бородину напал неизвестный с ножом

Ксения Бородина рассказала о страшном происшествии.

В своем блоге ведущая нередко отвечает на вопросы подписчиков, которые могут касаться абсолютно разных тем. Так, в этот раз у Ксении спросили, как она относится к ставшим трендовыми шапкам-балаклавам. На что Бородина поспешила рассказать жуткую историю, которая произошла с ней еще в самом начале работы на проекте "ДОМ-2".

Тогда нынешняя звезда только начинала свою карьеру, став ведущей телестройки. Неизвестный подкараулили Ксению у ее дома и напал с ножом. "Когда я только стала ведущей на ТНТ, на меня был разбой около подъезда собственного дома, и парень был в этой шапке, с ножом, который он мне приставил к горлу (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Бородина.

Подписчики тут же стали интересоваться, какие последствия были у нападения, как ведущая смогла справиться. Ксения поделилась, что просто пережила травмирующий момент, а преступника так и не нашли. Сама Бородина физически не пострадала. "Долго не могла прийти в себя, все время боялась людей, кто за спиной идет, все время оборачивалась", – добавила знаменитость.

Ранее Ксения Бородина рассказала, в каких отношениях ее дочь с отцом. Поклонники предположили, что после всех скандалов Ксения могла запретить экс-супругу общаться с наследницей. На что Бородина четко объяснила, что отношения детей с отцами зависят только от их желания.