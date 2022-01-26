"Я их меняю": бывший муж Бородиной пожаловался на привычки своих женщин

Курбан Омаров недавно расстался со своей звездной женой Ксенией Бородиной. Однако, как оказалось, бизнесмен не особо долго горевал. Так, вскоре он начал публиковать в свой "Инстаграм" фото и видео с эффектной блондинкой по имени Виолетта. Как позже выяснилась, девушка раньше дружила с ведущей "Дома-2", однако, по ее словам, их пути разошлись.
Сейчас экс-супруг Бородиной отдыхает в Тайланде. И, по всей видимости, не один. Так, он выкладывал в микроблог видео, на котором женский голос за кадром интересовался, чем они займутся. "Когда ей 20, а тебе 40", – написал мужчина.
Сегодня бизнесмен также опубликовал фотографию и пожаловался на неприятные ему привычки его женщин. Он сфотографировал стол, уставленный тарелками с разнообразной пищей. Видно, как к его еде тянется женская рука, которая уже успела ухватить поджаренную сосиску.
Свое возмущение поступком спутницы Курбан передал текстом: "Почему женщины так любят есть из моей тарелки? Я их меняю, но это продолжается". Подписчики сразу же атаковали мужчину вопросом, что он имел в виду. "Тарелки меняешь или женщин?", – спросил один из фолловеров. Этот вопрос бизнесмен решил оставит без ответа и предложил проголосовать, что же все таки он подразумевал.
Кстати, на предплечье незнакомки, представленной на снимке, красовалась татуировка с надписью "ZИMA". Примечательно, что именно такой ник у бывшего мужа Бородиной в "Инстаграм".