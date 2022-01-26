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Шоу-бизнес
"Я их меняю": бывший муж Бородиной пожаловался на привычки своих женщин

"Я их меняю": бывший муж Бородиной пожаловался на привычки своих женщин

Курбан Омаров возмутился плохими манерами своей спутницы.
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Курбан Омаров недавно расстался со своей звездной женой Ксенией Бородиной. Однако, как оказалось, бизнесмен не особо долго горевал. Так, вскоре он начал публиковать в свой "Инстаграм" фото и видео с эффектной блондинкой по имени Виолетта. Как позже выяснилась, девушка раньше дружила с ведущей "Дома-2", однако, по ее словам, их пути разошлись.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сейчас экс-супруг Бородиной отдыхает в Тайланде. И, по всей видимости, не один. Так, он выкладывал в микроблог видео, на котором женский голос за кадром интересовался, чем они займутся. "Когда ей 20, а тебе 40", – написал мужчина.

Сегодня бизнесмен также опубликовал фотографию и пожаловался на неприятные ему привычки его женщин. Он сфотографировал стол, уставленный тарелками с разнообразной пищей. Видно, как к его еде тянется женская рука, которая уже успела ухватить поджаренную сосиску.

Свое возмущение поступком спутницы Курбан передал текстом: "Почему женщины так любят есть из моей тарелки? Я их меняю, но это продолжается". Подписчики сразу же атаковали мужчину вопросом, что он имел в виду. "Тарелки меняешь или женщин?", – спросил один из фолловеров. Этот вопрос бизнесмен решил оставит без ответа и предложил проголосовать, что же все таки он подразумевал.

Кстати, на предплечье незнакомки, представленной на снимке, красовалась татуировка с надписью "ZИMA". Примечательно, что именно такой ник у бывшего мужа Бородиной в "Инстаграм".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 11:55 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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