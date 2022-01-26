"Погибла от собственной глупости": мертвую Началову жестко унизили

Рустам Солнцев не оценил заслуги ныне покойной Юлии Началовой.

Недавно в Сети появились слухи о том, что в Москве решили переименовать улицу в честь умершей певицы Юлии Началовой. Такую идею оценили не все. Нашлись жители столицы, которые крайне негативно высказались на этот счет.

Несмотря на это, у артистки до сих пор есть множество поклонников, которые переслушивают ее песни и с удовольствием наблюдают за началом творческого пути дочки их кумира. Напомним, что Вера пошла по стопам знаменитой родительницы и тоже стала выходить на сцену.

Так, несколько месяцев назад она приняла участие в шоу "Дуэты". По задумке, два исполнителя стоят перед зрителями, но друг друга не видят из-за ширмы. Ближе к концу выступления, когда декорация поднимается, коллеги могут узнать, с кем они все это время пели. Вера вышла на публику вместе с участником "Голоса" Александром Панайотовым.

"Ой, если бы это была правда... Я думаю, что это не так. Просто заслуги Юлии Началовой очень условны. Девушка известна тем, что сама себя сгубила, погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа – это уже сильно", – унизил и оскорбил Юлию Началову Рустам Солнцев.

Как оказалось позже, новость, действительно оказалась чей-то выдумкой. Пока информация гуляла по интернету, многие уже успели высказать свое мнение.