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Шоу-бизнес
Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей

Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей

Московская городская дума обсуждает варианты переименования одной из главных городских магистралей – Ленинского проспекта. Коммунисты выступают против, другие же фракции предложили несколько вариантов, которые, как ожидается, могут быть вынесены на городской референдум.
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"Проспект Гагарина", "Проспект Высоцкого", "Калужский тракт", "Проспект науки", "Большая Калужская улица" – это самые популярные варианты на сегодняшний день.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Но нашлась инициативная группа, которая выступает за переименование Ленинского проспекта в Проспект Юлии Началовой. В Сети с марта 2019 года, когда певица скоропостижно ушла из жизни, длится обороты флешмоб "Юля – Заслуженная!", в котором люди настаивают на присвоении почетного звания певице посмертно. И если знаменитый проспект назвать именем этой известной артистки, дело может сдвинуться с мертвой точки.

Стоит напомнить, что когда Юлия Началова внезапно скончалась, то хоронили ее со всеми почестями на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь огромных денег, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно. "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорилось в письме Пушкиной. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия Началова всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".

Сегодня все эти доводы могут сыграть в пользу того, что имя знаменитой певицы увековечить на карте города.

Правда, не все москвичи идею переименования Ленинского проспекта поддерживают, возмущаются и ссорятся по этому поводу. Есть мнение, что именем Началовой можно вполне назвать какой-то Проектируемый проезд в отдаленных или новых частях города, но для Ленинского проспекта это не самая весомая и безупречная персона.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2022, 15:44 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

комментарии

Ответить:

555
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СОВСЕМ ОХРИНЕЛИ ЭТО ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД РОССИЕЙ
Гость949514
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Бред полный. Третьесортная певичка даст имя одной из главных магистралей столицы РФ? Да за такое предложение саму Пушкину надо гнать. Совсем офигели
Гость945310
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Совсем кукухой поехали, это все безумные сестрички воду мутят, вроде тяжело болели и что, выздоровели? Не похоже!
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