Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей

Московская городская дума обсуждает варианты переименования одной из главных городских магистралей – Ленинского проспекта. Коммунисты выступают против, другие же фракции предложили несколько вариантов, которые, как ожидается, могут быть вынесены на городской референдум.

"Проспект Гагарина", "Проспект Высоцкого", "Калужский тракт", "Проспект науки", "Большая Калужская улица" – это самые популярные варианты на сегодняшний день.

Но нашлась инициативная группа, которая выступает за переименование Ленинского проспекта в Проспект Юлии Началовой. В Сети с марта 2019 года, когда певица скоропостижно ушла из жизни, длится обороты флешмоб "Юля – Заслуженная!", в котором люди настаивают на присвоении почетного звания певице посмертно. И если знаменитый проспект назвать именем этой известной артистки, дело может сдвинуться с мертвой точки.

Стоит напомнить, что когда Юлия Началова внезапно скончалась, то хоронили ее со всеми почестями на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь огромных денег, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно. "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорилось в письме Пушкиной. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия Началова всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".

Сегодня все эти доводы могут сыграть в пользу того, что имя знаменитой певицы увековечить на карте города.

Правда, не все москвичи идею переименования Ленинского проспекта поддерживают, возмущаются и ссорятся по этому поводу. Есть мнение, что именем Началовой можно вполне назвать какой-то Проектируемый проезд в отдаленных или новых частях города, но для Ленинского проспекта это не самая весомая и безупречная персона.