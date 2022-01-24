Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей

"Проспект Гагарина", "Проспект Высоцкого", "Калужский тракт", "Проспект науки", "Большая Калужская улица" – это самые популярные варианты на сегодняшний день.
Но нашлась инициативная группа, которая выступает за переименование Ленинского проспекта в Проспект Юлии Началовой. В Сети с марта 2019 года, когда певица скоропостижно ушла из жизни, длится обороты флешмоб "Юля – Заслуженная!", в котором люди настаивают на присвоении почетного звания певице посмертно. И если знаменитый проспект назвать именем этой известной артистки, дело может сдвинуться с мертвой точки.
Стоит напомнить, что когда Юлия Началова внезапно скончалась, то хоронили ее со всеми почестями на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь огромных денег, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно. "Началова активно участвовала в проектах и программах патриотической направленности, вела широкую благотворительную работу, – говорилось в письме Пушкиной. – Внезапная тяжелая болезнь не позволила ей принять участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией, но до последней минуты Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. Юлия Началова всегда активно участвовала в мероприятиях, организованных правительством Москвы, неоднократно выступала с концертами в горячих точках".
Сегодня все эти доводы могут сыграть в пользу того, что имя знаменитой певицы увековечить на карте города.
Правда, не все москвичи идею переименования Ленинского проспекта поддерживают, возмущаются и ссорятся по этому поводу. Есть мнение, что именем Началовой можно вполне назвать какой-то Проектируемый проезд в отдаленных или новых частях города, но для Ленинского проспекта это не самая весомая и безупречная персона.