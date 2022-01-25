"Что творится в головах людей?": мать Началовой в шоке из-за травли

В своем инстаграм-аккаунте Таисия Началова разразилась гневной отповедью в адрес журналистов и обывателей, которые не дают покоя артистке даже на том свете.
По словам женщины, ее близких после кончины Юлии Началовой режут по живому. Последней каплей в чаше терпения матери знаменитости стала информация о том, что некая инициативная группа хочет, чтобы в Москве переименовали Ленинский проспект в честь исполнительницы.
"Что творится в головах людей, которые бегут это комментировать и осуждать нас?", – возмутилась Таисия Началова. Она подчеркнула, что происходящее видит ее внучка Вера Алдонина и ее одноклассники.
Бабушку поддержала в комментариях и сама дочь Юлии Началовой. Она призвала к совести тех, кто травит ее семью. Поклонники певицы разделили мнение родных звезды о том, что травля и нападки недоброжелателей переходят все границы.
Как писали "Дни.ру", недавно дочери Юлии Началовой исполнилось 15 лет. Воспитанием Веры после смерти матери занимаются бабушка с дедушкой. Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.