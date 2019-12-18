Красавица Началова из могилы побила Децла

Одной из главных потерь, которую до сих пор обсуждают, стала кончина певицы Юлии Началовой. Исполнительница умерла 16 марта. Причиной смерти названы острая сердечная недостаточность и заражение крови.
В поисковой системе "Яндекс" Началова побила Децла по количеству запросов. Популярный рэпер Кирилл Толмацкий умер незадолго до певицы, 3 февраля. Музыкант выступал в одной из ижевских клубов, позже ему стало плохо в гримерке. После вскрытия была установлена причина смерти – острая сердечная недостаточность, явившаяся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.
В День Победы, 9 мая, знаменитый журналист Сергей Доренко скончался в результате ДТП. Он ехал на мотоцикле и не справился с управлением. На место происшествия тут же прибыла скорая помощь, но спасти ведущего не удалось.
Беда коснулась и индустрии моды: 6 августа умерла фешен-директор ЦУМа Алла Вербер, в свое время победившая рак. По официальной версии, икону стиля погубил анафилактический шок после того, как она отведала морепродуктов на итальянском курорте.
И, конечно, нельзя оставить без внимания кончину экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Он умер 10 декабря в Мюнхене в возрасте 83 лет. Политику сделали операцию на сердце, в результате чего у него начались серьезные осложнения.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Переспала с сыном подруги.
Замуж за мусульманина
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Нужен совет.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.