Бородина бросила камень в бывшего мужа

Ксения Бородина пообщалась с поклонниками в рубрике "Вопрос-ответ".

Поклонники Ксении Бородиной спросили ее в "Инстаграм", общается ли ее дочь Теона со своим отцом Курбаном Омаровым, или ведущая запретила.



Бородина ответила, что никогда не запрещала своим детям общаться с их отцами. В данном вопросе для нее в приоритете только личное желание.

Фанаты намекнули, что вопрос мог прислать сам Омаров. Они отметили, что в каждой "Сторис" Бородиной "Мистер Х" пытается ее задевать и посетовали, что он совсем не думает об общем ребенке.

"О чувствах детей надо думать не только после развода, но и во время брака. Но эгоизм берет свое, личные хотелки, амбиции, комплексы. Меня это точно не задевает, вызывает лишь жалость, как вас всех пытаются обмануть, а правда она одна. Когда кто-то обосрался, ему страшнее всего. поэтому и защищается. Хотя никто не нападает, все прошло. Я не хочу никого осуждать и сплетничать, но люди не идиоты, все в директ пишут, что думают на самом деле. И читая это, я понимаю, что через экран все и так понятно", – написала Бородина.

Также Ксению Бородину спросили, как она помирилась со своей заклятой подругой Катей Жужей.

"Мы увиделись в ресторане, когда я отмечала др мамы. Там мы не подошли друг к другу. Потом Катя написала свои эмоции, я написала в ответ, и договорились встретиться. Все не получалось, а после всех праздников наконец-то это случилось, болтали 4 часа, потом пели песни и обнимались. 5 лет прошло, забыли все обиды, уже взрослые тети, 5 детей на двоих", – ответила Бородина.