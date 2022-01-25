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Шоу-бизнес
"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода

"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода

38-летняя Ксения Бородина уже не переживает из-за расставания с супругом. во всяком случае, она заверила в этом публику.
прочитано 315 раз

Поклонники переживают за телеведущую, которая не так давно разошлась с Курбаном Омаровым. Есть расхожее мнение, что после развода женщина, даже с детьми, считается одинокой. Теледива с этим в корне не согласна.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения Бородина решила пооткровенничать с поклонниками в "Сторис" своего микроблога. Ведущую "Дома-2" спросили: каково ей быть с двумя детьми?

Такой вопрос Ксения Бородина посчитала поставленным некорректно. "Я не одна, у меня двое замечательных детей", – заявила она. Знаменитость призналась, что никогда не чувствовала себя одинокой. "Это главная ошибка женщин, которые держатся за брак, будучи в нем несчастными, думая, что потом будут никому не нужны. Это не так!", – высказалась звезда экрана.

Как писали "Дни.ру", перед Новым годом в Сети стали распространяться слухи о том, что Ксения Бородина изменяла мужу с его другом Трофимом Смищенко. Он якобы хвалился связью с телеведущей задолго до развода. Затем данную информацию подтвердил и сам Курбан Омаров. Фанаты звезды, которая отрицает измену, убеждены, что экс-супруг решил оклеветать и опозорить бывшую жену, чтобы на этом заработать и поднять свои рейтинги.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 17:15 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Гость 369874
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кому эта коротконогая и сутулая вечно злая с отпиленым носом Бородавка с бревна нужна?
1

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