Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все

Состояние Андрея Малахова уже долгое время беспокоит поклонников. Сам ведущий отказывается комментировать ситуацию.

Все дело в том, что в какой-то момент журналист просто пропал. Тогда он перестал выкладывать фото и видео, но затем вернулся, сделав вид, что ничего не произошло. После этого начали появляться самые разные слухи. Сперва пользователей удивила прическа знаменитости.

Андрей Малахов всегда выглядел с иголочки. Журналист ходил в зал, выбирал самые модные костюмы и всегда укладывал свои густые волосы. Прическа знаменитости стала визитной карточкой. Однако недавно публика стала замечать, что все изменилось. Позднее появились слухи о том, что ведущий "Прямого эфира" якобы начал носить парик.

Сам он полностью игнорирует переживания поклонников по сей день. Они же замечают и другие изменения. Лицо и тело журналиста якобы также стали другими. В Сети многие подчеркивают, что Андрей выглядит якобы слегка распухшим. Официально причины не обнародованы, но у многих имеются свои версии.

Скандальный блогер Anton S выложил новый ролик, в котором предоставил информацию по теме. Он указал, что после одного из выпусков ему написала женщина, которая сообщила, что ее друг работает на телевидении. "Все говорят, что болен онко", – написала она блогеру. Антон отметил, что так подтвердились его худшие опасения. По словам инсайдера, якобы "плохо все", а журналист якобы уезжает на лечение в Германию после съемок, а затем якобы возвращается обратно. Информация не подтверждена.