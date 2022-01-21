"Вот это да!": Малахов снялся с мужиком в фильме "для взрослых"

Композитор Игорь Крутой презентовал в "Инстаграм" отрывок из фильма, который приурочен к его дню рождения. Героями кино стали публичные личности в новых амплуа. Одну из главных ролей получил Николай Цискаридзе, нарядившийся в даму. А компанию ему составила женщина в образе мужчины. В кадр позвали и непрофессиональных артистов. Андрей Малахов, например, сыграл второстепенного персонажа.
Согласно сюжету, переодетый в горячую испанку Николай Цискаридзе предается страстным танцам со своей загримированной в ухажера пассией. Парочка энергично двигается под искаженный лад песни "Я люблю тебя до слез".
В это же время Андрей Малахов и Александр Винокуров играют мужиков-моряков, которые вдвоем распивают увеселительные напитки и наблюдают за отношениями сменившего пол артиста балета.
Фильм признали смешным, а его посыл юмористическим. Однако детской эту картину точно не назовешь, признаки ЛГБТ на экранах в России не приветствуются. Мнения людей разделились — одним понравился кусочек кино, другие выразили недовольство. "Вот это да!", "Замечательный фильм для взрослых", "Зачем эта порнография?", "Какая экспрессия!", "Браво артистам!", "Какие молодцы!" — написали пользователи Сети.
Напомним, Андрей Малахов показал в личном блоге архивный фрагмент передачи "Большая стирка". Там ведущий еще совсем молодой, со странной прической и модной по тем временам бородой.